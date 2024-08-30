إسرائيل توافق على وقفات بالقتال في غزة من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال

اعتُقد أنّه انقرض وها هو ينبعث حيًا.. خبراء صحة يكتشفون فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي

تقدم طفيف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. والقتال مستمر دون توقف

الى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

(CNN)-- وافقت إسرائيل على سلسلة من فترات التوقف في القتال في غزة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للسماح للأطفال الصغار في القطاع بالحصول على تطعيم ضد شلل الأطفال، وفقًا لمسؤولين من الأمم المتحدة وإسرائيل.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، ريك بيبركورن، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، الخميس، أن فترة التوقف ستبدأ في الأول من سبتمبر/ أيلول وستقسم إلى ثلاث مراحل كل منها مدتها ثلاثة أيام.

وأكد مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN أن تطعيمات شلل الأطفال ستبدأ في غزة، السبت، الأول من سبتمبر، ومن المتوقع أن تستغرق كل مرحلة من مراحل حملة التطعيم حوالي سبع ساعات، وخلال تلك الساعات، ستتمكن اللقاحات من دخول المنطقة "بشكل مؤقت" وتوزيعها.

ولم تستجب وكالة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية المسؤولة عن الموافقة على المساعدات إلى غزة، على الفور لطلب CNN للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية هيكلة التوزيع.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، إن الحركة ترحب بالدفع من أجل وقفة مؤقتة في غزة لتنفيذ حملة التطعيم، مضيفا: "نحن مستعدون للتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين هذه الحملة".

ويذكر أنه ومنذ الحرب، انخفضت نسبة التغطية الشاملة لتطعيم شلل الأطفال في غزة إلى ما يزيد قليلاً على 80%.، وقال بيبركورن في مؤتمر صحفي عقده في الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى تغطية تتجاوز 90% لوقف تفشي المرض في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وحذر من أن فترات الثلاثة أيام "قد لا تكون كافية لتحقيق التطعيم الكافي"، مضيفًا أنه "تم الاتفاق على أنه عند الحاجة، سيتم تمديد الحملة ليوم واحد لكل منطقة، أو حتى أكثر عند الضرورة" وأنها ستكون حملة تطعيم على جولتين بفاصل أربعة أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية.