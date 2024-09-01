مقتل 3 ضباط بالشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار بالضفة الغربية

حولتها إلى "مدينة أشباح".. شاهد ما رصدته كاميرا CNN خلال اشتباكات عنيفة في جنين بالضفة الغربية

(CNN)-- قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار في الضفة الغربية، الأحد، وفقًا للمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، دين إلسدون.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" في بيان إن رجلاً وامرأة، كلاهما في الثلاثينيات من العمر، قُتلا في إطلاق النار الذي استهدف مركبة واحدة على الأقل بالقرب من معبر ترقوميا باتجاه الخليل. وأصيب شخص ثالث، رجل يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأضافت نجمة داوود الحمراء أن الثلاثة أصيبوا بأعيرة نارية، بحادث وصفته بأنه "هجوم خطير للغاية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "إرهابيين وصلوا إلى منطقة" التقاطع وأطلقوا النار على سيارة، مما دفع قوات الأمن إلى البحث عن المهاجمين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حماس قالت في بيان إن الهجوم كان عملية "بطولية" و"رد طبيعي على المجازر البشعة والإبادة الجماعية في قطاع غزة والجرائم الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة".