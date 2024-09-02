بالجدول الزمني.. إليكم ما نعرفه عن حالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمه

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل جهدًا كافيًا لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفًا أنه "يقترب" من تقديم صفقة نهائية للمفاوضين الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال بايدن عندما سألته شبكة CNN عما إذا كان يخطط لتقديم اقتراح نهائي: "نحن قريبون جدًا من ذلك".

جاءت تعليقات الرئيس أثناء عودته إلى البيت الأبيض للالتقاء بمسؤولين أمريكيين كانوا يعملون على تأمين صفقة من شأنها أن تقرن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بوقف القتال.

كانت نائب الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، تخطط أيضًا لحضور الاجتماع قبل الانضمام إلى بايدن في حدث انتخابي في بيتسبرغ.

اكتسبت جهود إطلاق سراح الرهائن إصرارًا جديدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع اكتشاف جثث ستة رهائن في نفق تحت مدينة رفح جنوب غزة، بما في ذلك المواطن الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين.

أثارت الوفيات غضبًا داخل إسرائيل، مما أدى إلى احتجاجات هائلة وإضراب على مستوى البلاد، الاثنين. ودعا المتظاهرون نتنياهو إلى وضع الطموحات السياسية جانبًا من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن الرهائن.

وعندما سُئل، الاثنين، عما إذا كان نتنياهو يبذل ما يكفي من الجهد للتوصل إلى اتفاق، قال بايدن ببساطة: "لا".

وكانت إجابته المكونة من كلمة واحدة متوافقة مع إحجام بايدن عن انتقاد نتنياهو علنًا، لكنها عكست مع ذلك إحباطات عميقة داخل البيت الأبيض إزاء الطريقة التي يتعامل بها الزعيم الإسرائيلي مع الصراع ومحادثات الرهائن.

وانتقد مصدر إسرائيلي كبير تصريحات بايدن، قائلاً: "من اللافت للنظر أن الرئيس بايدن يحاول الضغط على رئيس الوزراء نتنياهو، الذي وافق على اقتراح الرئيس في 31 مايو/أيار وعلى الاقتراح الأمريكي... في 16 أغسطس/آب، وليس زعيم حماس السنوار الذي لا يزال يعارض أي اتفاق".

واعتبر المصدر الإسرائيلي أن "تصريح الرئيس خطير أيضًا لأنه يأتي بعد أيام من إعدام حماس لستة رهائن، بينهم مواطن أمريكي".

ورد مسؤول أمريكي على هذا الانتقاد، قائلاً: "لقد أوضح الرئيس أن حماس مسؤولة عن قتل هيرش والآخرين وأن قادة حماس سيدفعون ثمن جرائمهم. كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى الإسراع في تأمين إطلاق سراح الرهائن المفقودين المتبقين".

وقال مسؤولون أمريكيون إن مقتل الرهائن الستة خلال عطلة نهاية الأسبوع من المرجح أن يفرض ضغوطًا جديدة على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن المسؤولين قالوا أيضًا إن ذلك أثار تساؤلات حول مدى جدية حماس في التوصل إلى اتفاق.

وفي رده على سؤال، الاثنين، حول كيف سيكون الاتفاق الجديد الذي يتم الانتهاء منه مختلفًا عن المقترحات الفاشلة الأخرى، أجاب بايدن: "ينابيع الأمل أبدية".

وقال بايدن، الذي تحدث الأحد إلى والدي غولدبرغ بولين، إن رسالته إليهم كانت "نحن لن نستسلم، سنواصل الدفع بقوة قدر استطاعتنا".