ما رد نتنياهو على انتقادات بايدن بشأن صفقة الرهائن؟

بالجدول الزمني.. إليكم ما نعرفه عن حالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

ما مصير الصفقة بين إسرائيل وحماس بعد مقتل 6 رهائن في غزة؟ إليكم ما نعلمه

بعد العثور على جثث 6 رهائن في غزة.. مظاهرات في شوارع إسرائيل للمطالبة بصفقة

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن بلاده "أظهرت بالفعل جدية في المفاوضات، والآن يتعين على حركة (حماس) تقديم التنازلات".

وجاء تصريح نتنياهو ردا على سؤال "إذا كان يبذل جهدا كافيا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أم لا؟".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نتنياهو "لا يبذل جهدا كافيا للإفراج عن الرهائن.

وردا على ذلك، استعرض نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي جدولا زمنيا للمفاوضات، وسلط الضوء على الحالات التي وافقت فيها إسرائيل على المقترحات المدعومة من الولايات المتحدة، وقال في الختام: "في 19 أغسطس/ آب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل قبلت المقترح الأمريكي، والآن يجب على (حماس) أن تفعل الشيء نفسه".

وأضاف: "في 28 أغسطس أي قبل 5 أيام، قال نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية إن إسرائيل تظهر جدية في المفاوضات، والآن، يجب على (حماس) أن تظهر نفس الجدية".

وتابع: "أريد أن أسأل، ما الذي تغير في الأيام الخمسة الماضية؟ ما الذي تغير؟ شيء واحد، هذه الجرائم قتلت ستة من رهائننا، أطلقوا النار عليهم في مؤخرة الرأس، هذا ما تغير".

وذكر: "الآن، بعد هذا، يُطلب منا إظهار الجدية؟ يُطلب منا تقديم تنازلات؟ ما الرسالة التي يرسلها هذا لحماس؟ تقول، اقتلوا المزيد من الرهائن وستحصلون على المزيد من التنازلات"، مضيفا أنه "يجب توجيه الضغوط الدولية إلى (حماس)".

وقال نتنياهو: "لا أعتقد أن الرئيس بايدن أو أي شخص جاد في تحقيق السلام وتحقيق الإفراج عن الرهائن سيطلب بجدية من إسرائيل تقديم هذه التنازلات لقد قدمناها بالفعل، ويجب على (حماس) تقديمها".