إطلاق النار عند معبر اللنبي بين الأردن وإسرائيل.. مراسل CNN يفصّل ما نعرفه للآن

فيديو مزعوم لمسلح يمشي في موقع حادثة معبر اللنبي بينما يمكن سماع إطلاق أعيرة نارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، إن التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان.

وكانت خدمات الطوارئ الإسرائيلية قالت في وقت سابق، الأحد، إن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار عند معبر جسر اللنبي على الحدود الإسرائيلية- الأردنية.

وأضافت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أن منفذ عملية إطلاق النار "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن "النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى تفاصيل الحادث كافة"، طبقا لما أوردت وكالة "بترا".

وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".

كما أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أنه "أُفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد"، بحسب البيان.

وأشارت وزارة الداخلية الأردنية إلى أن "الجهات المعنيّة تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة"، بحسب وكالة "بترا".