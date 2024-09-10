إسرائيل تعلن احتجاز قافلة تابعة للأمم المتحدة في غزة.. والمنظمة تعلق

شاهد كيف رد نتنياهو على مراسل CNN عند سؤاله عن سبب انتشار الأمراض بغزة ومتى يحين وقت إنهاء الحرب

مسؤولة إغاثية لـCNN: سيموت سكان غزة "بمعدل مروع" من الأمراض إذا لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات

وصلت للعلاج.. شاهد الاستقبال الحار في مطار أمريكي لطفلة فقدت ساقها في غزة

مؤسِسة "إنارة" عما شهدته في غزة: "أب نسي اسمه وأبناءه.. وأطفال فقدوا القدرة على الكلام"

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته احتجزت قافلة تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن الإجراء "جاء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم الفلسطينيين في القافلة" يريد استجوابهم.

وأضاف أن "القافلة لم تكن مشاركة في نقل لقاحات شلل الأطفال بل استخدمت لتبادل موظفي الأمم المتحدة".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة "على علم بالحادث الذي يتعلق بموظفي الأمم المتحدة ومركباتها وتعمل على معرفة الحقائق"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.