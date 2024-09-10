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إسرائيل تعلن احتجاز قافلة تابعة للأمم المتحدة في غزة.. والمنظمة تعلق

الشرق الأوسط
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(CNN)--  أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته احتجزت قافلة تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن الإجراء "جاء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم الفلسطينيين في القافلة" يريد استجوابهم.

وأضاف أن "القافلة لم تكن مشاركة في نقل لقاحات شلل الأطفال بل استخدمت لتبادل موظفي الأمم المتحدة".

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ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة "على علم بالحادث الذي يتعلق بموظفي الأمم المتحدة ومركباتها وتعمل على معرفة الحقائق"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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