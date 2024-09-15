تركي الفيصل لـCNN : لا أعتقد أن إيران تريد توسيع الصراع.. وعلى حماس قبول الحل السلمي مع إسرائيل

"لم يكن الأمر مغلقًا أبدًا".. تركي الفيصل لـCNN عن إعادة طرح التطبيع مع إسرائيل و"الطريقة الوحيدة" لإنهاء الصراع

تركي الفيصل يتحدث عن جدوى التطبيع مع إسرائيل: لم يغير شيئا من وضع غزة والضفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من حوار أجراه رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، تطرف فيه لملف حماس والمفاوضات مع إسرائيل ومدى تأثير تركيا وقطر على استراتيجية الحركة في القطاع.

الحوار المطوّل أجراه الأمير تركي الفيصل في معهد "تشاثام هاوس"، الجمعة، حيث وجه له سؤال من أحد الحضور نصه: "كيف تقرأ التأثير التركي القطري على استراتيجية حماس في غزة؟"

رد الأمير قائلا: "لم أر بعد أي تأثير سواء لقطر أو لتركيا فيما يتعلق بدفع حماس للتقدم ببعض المسائل في المحادثات، ما أقرأه في الصحف هو أنه ببعض الأوقات جاءت حماس وقالت نعم نحن نوافق على أمور محددة وبعدها وكنتيجة لذلك يأتي نتنياهو ويغير القواعد بهذا الاتفاق المحتمل وعليه تضطر حماس لأخذ موقف والقول لا لا أقبل ما تريده إسرائيل.."

وأضاف: "الأمر متعلق بأن كل طرف يريد الحصول على أمر أفضل من الآخر واستخدام أي مصدر للدعم من الآخرين، إسرائيل بالطبع تتلقى دعما من أمريكا ودول أوروبية وحماس تتلقى دعما من تركيا وإيران وقطر".

وتابع: "لم أر بعد أن تركيا أو قطر بين قوسين ’دفع حماس لاتفاق من نوع ما‘ والأمر مشابه على الطرف الآخر كذلك".