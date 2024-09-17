الحكومة اللبنانية تدين تفجيرات بيجر: "عدوان إسرائيلي إجرامي"

حزب الله يهاجم إسرائيل بـ"سرب من المسيّرات".. كيف يشكل الحزب خطرًا أكبر من إيران؟

(CNN)-- ألقت الحكومة اللبنانية باللوم على إسرائيل في تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة (بيجر)، ووصفت الهجوم بأنه "عدوان إسرائيلي إجرامي".

وقال رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، في اجتماع لحكومته، الثلاثاء، إن الهجوم يمثل "عدوانًا إسرائيليًا إجراميًا، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية وجريمة بكل المقاييس"، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة.

وقال وزير الإعلام، زياد مكاري، في مؤتمر صحفي في بيروت، إن الحكومة اللبنانية تواصلت مع الأمم المتحدة والدول المعنية "لمحاسبتها على هذه الجريمة المستمرة".

كما حمّل حزب الله إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي"، وتوعدها بالرد.

بينما قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه لن يعلق على الحادث.

في وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن الانفجارات راح ضحيتها 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، مع إصابة نحو 2800.