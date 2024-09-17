دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، بيانا جديدًا تحدث فيه عن تفجير عدد من أجهزة الاتصالات "بيجر"، في عدة مناطق لبنانية مما أسفر عن إصابة المئات ومقتل عدد آخر من الأشخاص، مُحملا إسرائيل المسؤولية، وتوعدها بالرد.

وقال حزب الله في بيانه: "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي، الذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة"، طبقًا للبيان الذي نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف حزب الله أن "قتلانا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا، وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة"، حسب وصفه.

وأكد حزب الله اللبناني أن "هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الذي يتبادل الضربات مع حزب الله منذ أشهر، إنه لن يعلق على الحادث.

وكان حزب الله ذكر في بيان سابق، أنه "في قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر الثلاثاء، انفجر عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة باسم (بيجر)، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة".

وأوضح الحزب في البيان: "تقوم الأجهزة المختصة في حزب الله حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية".