دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة (بيجر)، في لبنان، الثلاثاء، أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة نحو 2800. ولم تتضح طبيعة الإصابات.

يأتي هذا في وقت أصيب عشرات من عناصر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، الثلاثاء، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) الخاصة بهم، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام وتقارير إعلامية أخرى.

وكان السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أحد المصابين، وفقًا لوسائل إعلام رسمية إيرانية.

وحثت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين الذين يمتلكون أجهزة النداء على الابتعاد عنها، وأعلنت رفع حالة "الاستنفار إلى أقصى درجة".

وقعت الانفجارات في مناطق متفرقة من لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومدن أخرى في وسط وجنوب لبنان.

بينما قال الجيش الإسرائيلي، الذي يتبادل الضربات مع حزب الله منذ أشهر، إنه لن يعلق على هذه الحوادث.