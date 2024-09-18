بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

(CNN)-- قال متحدث باسم الحكومة المجرية، الأربعاء، إن أجهزة النداء (بيجر) المستخدمة في الهجوم المميت في لبنان، الثلاثاء، لم يتم تصنيعها في المجر، على الرغم من الروابط المزعومة بشركة مقرها في الدولة الواقعة في وسط أوروبا.

يأتي ذلك بعد أن قالت شركة تايوانية (غولد أبوللو - Gold Apollo)، تظهر علامتها التجارية على أجهزة النداء التي انفجرت، إن النماذج المستخدمة في لبنان صُممت وصُنعت من قبل موزعها BAC Consulting - ومقره في العاصمة المجرية بودابست.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، في منشور على منصة إكس: "أكدت السلطات أن الشركة المعنية هي وسيط تجاري، وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل في المجر".

وأضاف: "لديها مدير مسجل في عنوانها المعلن، والأجهزة المشار إليها لم تكن في المجر أبدًا".

وقال كوفاكس إن أجهزة الأمن الوطني المجرية "تتعاون مع جميع الوكالات والمنظمات الشريكة الدولية ذات الصلة" لكن القضية لا تشكل خطرًا على الأمن القومي.

تواصلت شبكة CNN مع BAC للحصول على رد.

كان مؤسس غولد أبوللو، هسو تشينغ كوانغ، قال في تصريحات صحفية، صباح الأربعاء، إن شركته وقعت عقدًا مع موزع أوروبي لاستخدام العلامة التجارية للشركة.

وقال هسو إن الموزع، الذي لم يذكر اسمه، أقام علاقة مع غولد أبولو منذ حوالي ثلاث سنوات. وأضاف أنه في البداية، استوردت الشركة الأوروبية فقط منتجات النداء والاتصالات الأخرى من "غولد أبولو". لاحقًا، أبلغت الشركة بأنها ترغب في إنشاء جهاز النداء الخاص بها وطلبت حق استخدام العلامة التجارية لـ غولد أبوللو.

وأظهرت صور عديدة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي أجهزة اتصالGold Apollo التالفة. وكانت من طراز Gold Apollo AR924.