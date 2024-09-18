(CNN)-- قال مسؤول أمني تايواني رفيع، الأربعاء، إن تايوان ليس لديها سجل بشحن أجهزة الاستدعاء "البيجر" لشركة "غولد أبولو" إلى لبنان، وذلك في أعقاب الاستخدام الواضح لأجهزة الشركة في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف حزب الله.

وأوضح المسؤول الأمني لشبكة CNNأن شركة غولد أبولو قامت بشحن حوالي 260 ألف جهاز استدعاء من تايوان، معظمها إلى الولايات المتحدة وأستراليا، وأضاف المصدر أنه لا يوجد سجل عن شحن الأجهزة إلى لبنان أو الشرق الأوسط.

ويبدو أن صورًا متعددة من لبنان على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أجهزة استدعاء غولد أبولو تالفة مع تزايد التكهنات حول كيفية استغلال أجهزة الاتصال اللاسلكية منخفضة التقنية في الهجوم الذي وقع، الثلاثاء وأدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة الآلاف.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال مؤسس ورئيس شركة غولد أبولو، هسو تشينغ كوانغ، للصحفيين إن أجهزة الاستدعاء المستخدمة في الهجوم من صنع موزع أوروبي، مضيفا أن شركته وقعت عقدًا مع الموزع لاستخدام العلامة التجارية لـ"أبولو غولد".