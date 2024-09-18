بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان.. هل ستؤدي العملية إلى ردع حزب الله؟

(CNN)-- أظهرت الموجة القاتلة من تفجيرات أجهزة النداء "البيجر" في جميع أنحاء لبنان أن إسرائيل قادرة على التلاعب بالسلاسل اللوجستية لحزب الله، حسبما قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، روبرت باير لشبكة CNN، قائلاً إنه شيء "ليس من السهل عادةً على أي شخص" القيام به.

وقال باير، على سبيل المثال، إن الأمر يتطلب ما بين 10 إلى 15 غرامًا من مادة متفجرة تسمى RDX "لإحداث ضرر حقيقي وقتل الناس".

وأظهر حجم الأضرار التي وقعت، الثلاثاء، والتي قُتل فيها تسعة أشخاص وجُرح أكثر من 2800، أن إسرائيل "في مكان ما بين تايوان ولبنان، تدخلت" وقامت بتزويد أجهزة الاستدعاء بالمتفجرات.

وقال باير لمراسلة CNN ليندا كينكيد: "من الممكن إخفاء المتفجرات في جهاز النداء أو الهاتف الخليوي، ووضع جهاز تفجير مصغر والتأكد من تشفير الاتصال، قبل أن يتم إرسال الكود وفك التشفير، وتنفجر الصواعق دفعة واحدة".

وأضاف عميل الـCIA السابق أن ما حصل يعتبر "أمرا مدمرا لحزب الله ويتطلب قدراً هائلاً من المهارة التي لا تستطيع أي دولة في العالم، وربما حتى الولايات المتحدة، تحقيقها".

ولطالما روج حزب الله للسرية باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجيته العسكرية، متخليًا عن الأجهزة عالية التقنية لتجنب التسلل من خلال برامج التجسس الإسرائيلية والأمريكية.

وعلمت شبكة CNN أن إسرائيل كانت وراء الانفجارات كجزء من عملية مشتركة بين جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، والجيش الإسرائيلي.