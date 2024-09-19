(CNN)-- قالت إسرائيل إن تركيزها الحربي ينصب على "التحرك شمالاً"، معترفة ضمنياً بدورها في الهجومين الصادمين على حزب الله، حيث انفجرت أجهزة الاستدعاء "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي المستخدمة في جميع أنحاء لبنان على مدى يومين.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب لشبكة CNN إنه يخشى أن تكون الهجمات مؤشراً على التحرك نحو "مقدمة للحرب"، ملقيا باللوم على إسرائيل في الهجمات، قائلا إنها "لحظة مخيفة ونحن خائفون من الدخول في حرب، لأننا لا نريد الحرب".

إليك ما عليك معرفته أيضا:

"حقبة جديدة" من الحرب: علمت شبكة CNN أن إسرائيل، التي رفضت التعليق على الانفجارات، كانت وراء الهجمات، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "حقبة جديدة" من الحرب بدأت وإن "مركز الثقل يتحرك شمالا"، في إشارة إلى الحدود اللبنانية.

انفجار أجهزة اتصال لاسلكية: قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب أكثر من 450 آخرين بعد انفجار العشرات من أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان، الأربعاء - بعد يوم من التفجيرات التي استهدفت أجهزة النداء "البيجر" الخاصة بأعضاء حزب الله والتي أدت إلى إصابة عشرات الأشخاص وجرح الآلاف. وقال حزب الله إن 16 من أعضائه قتلوا، الأربعاء، لكنه لم يوضح الملابسات.

نماذج توقف إنتاجها: قالت وزارة الاتصالات اللبنانية إن أجهزة الاتصال اللاسلكي التي انفجرت هي نموذج متوقف عن العمل من إنتاج شركة ICOM اليابانية. وقالت الوزارة إن أجهزة الراديو IC-V82 لم يتم توفيرها من قبل وكيل معترف به، ولم تكن مرخصة رسميًا ولم يتم فحصها من قبل الأجهزة الأمنية. في حين قالت الشركة صاحبة العلامة التجارية إن هذا الطراز توقف إنتاجه منذ عقد من الزمن، ولم تتمكن من تحديد ما إذا كان مزيفًا أو تم شحنه من شركتها.

لماذا الآن؟: شنت إسرائيل هجمات النداء بعد أن اعتقدت أن حزب الله اكتشف الخطة، بحسب مصدر أمني إسرائيلي.

العلاج في سوريا وإيران: تم نقل 95 جريحاً إلى إيران لتلقي العلاج، كما تم إرسال بعض الضحايا إلى سوريا، وأجرى موظفو المستشفيات في لبنان 460 عملية جراحية، معظمها على العيون والوجوه، كما عالجوا العديد منها إصابات اليد.