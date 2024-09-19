تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي بلبنان.. الشركة اليابانية تكشف تفاصيل

تلقى رسالة قبل أن ينفجر.. استمع إلى ما قاله صديق ضحية هجوم أجهزة "بيجر" لـCNN

(CNN)-- قالت شركة ICOM اليابانية إن نموذج جهاز الاتصال اللاسلكي المرتبط بالانفجارات في لبنان توقف (تصنيعه) قبل عقد من الزمن، ولم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الأجهزة مزيفة أو تم شحنها من شركتها.

وقالت الشركة في بيان: "إن IC-V82 هو جهاز راديو محمول تم إنتاجه وتصديره، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط، في الفترة من 2004 إلى أكتوبر 2014. وقد توقف إنتاجه منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، لم يتم شحنه من شركتنا".

وتابعت الشركة قائلة إن إنتاج البطاريات في الأجهزة توقف أيضاً، وأنه "لم يتم إرفاق ختم الهولوغرام لتمييز المنتجات المقلدة، لذا لا يمكن التأكد مما إذا كان المنتج مشحوناً من شركتنا".

وأضافت شركة ICOM أن جميع أجهزة الراديو الخاصة بها يتم تصنيعها في محافظة واكاياما بموجب نظام إدارة صارم لضمان "عدم استخدام أي أجزاء أخرى غير تلك التي حددتها شركتنا في المنتج".

ولفتت الشرطة اليابانية إلى أن المنتجات المخصصة للأسواق الخارجية تُباع حصريًا من خلال الموزعين المعتمدين، وأنها تطبق "ضوابط صارمة على التصدير" بناءً على لوائح التجارة الأمنية الحكومية.

قالت وزارة الاتصالات اللبنانية إن أجهزة الاتصال اللاسلكي المستخدمة في الهجوم الذي وقع، الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 450 آخرين، كانت من طراز IC-V82 الذي تم إيقاف إنتاجه من قبل الشركة اليابانية.

واضافت الوزارة أن أجهزة الراديو IC-V82 لم يتم توفيرها من قبل وكيل معترف به، ولم تكن مرخصة ولم يتم فحصها من قبل الأجهزة الأمنية.