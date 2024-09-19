(CNN) -- قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، في مقابلة مع كريستيان أمانبور، من شبكة CNN، إن "حزب الله تعرض لضربة شديدة، و بالتالي فإن الرد أمر لا بد منه"، وذلك في إشارة إلى الانفجارات التي وقعت، الثلاثاء، لأجهزة اتصالات "البيجر" يستخدمها عناصر "حزب الله".

وأضاف بوحبيب: "لا يمكننا التحدث مع حزب الله الآن بالطريقة التي تحدثنا بها معهم في الماضي، لأنهم بالطبع تعرضوا لضربات شديدة وبالتالي فإن الرد أمر لا بد منه بالنسبة لهم".

وفي سؤال لمذيعة الشبكة عن الشعور الذي ساد عندما بدأت أجهزة "البيجر" في الانفجار، الثلاثاء، وكذلك المزيد من أجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي توكي)، الأبعاء، أجاب الوزير : "لا شك في ذلك.. إنها لحظات مخيفة. ونحن خائفون من الدخول في حرب، لأننا لا نريد حربًا. كانت هناك مناوشات على الحدود، وتصاعدت في بعض الأحيان. حسناً، لقد قبلنا. ولكنكم الآن تتحدثون عن حرب. إنها مقدمة لحرب. ولهذا السبب فإننا سنتوجه إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف مثل هذه الأمور."

وأضاف: "نحن ضد الحرب في لبنان. إن حكومة لبنان لا تريد الحرب، ولا تريد حتى المناوشات في جنوب لبنان. لذا فنحن بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة. ونحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة أيضًا، من أجل إعادة إرساء نوع من السلام في جنوب لبنان."

يذكر أن شبكة CNN علمت أن إسرائيل كانت وراء هجمات الثلاثاء، رغم أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على هجمات اليومين.