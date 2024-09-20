مصر: لماذا زادت أسعار أسطوانات البوتاجاز والبيض؟.. خبراء يجيبون

القاهرة، مصر (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية، الأربعاء، أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 50% لتصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيها (3.09 دولار)، فيما واصلت أسعار البيض زيادتها في الأسواق ليصل سعر الكرتونة إلى 163 جنيه تسلم المزرعة (3.36 دولار ).

وجاءت هذه الزيادة قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد، والتي تشهد زيادة موسمية في الأسعار بسبب الإقبال على شراء مستلزمات المدارس.

وزادت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي بقيمة 50 جنيها (1.03 دولار) لتصل إلى 150 جنيهًا (3.09 دولار) للأسطوانة، كما زادت أسعار أسطوانات البوتاجاز التجاري بنفس القيمة لتصل إلى 200 جنيه (4.12 دولار) للأسطوانة، كما ارتفعت أسعار طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل إلى 12 ألف جنيه (247.27 دولار)، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنشور بالجريدة الرسمية.

وأرجع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، سبب زيادة سعر البوتاجاز إلى "ارتفاع دعم الأسطوانة بالموازنة العامة للدولة، نتيجة انخفاض سعر الصرف، مما كان يتطلب تحريك أسعار البوتاجاز لخفض فاتورة الدعم"، مضيفا أن "البوتاجاز يستحوذ على الحصة الأكبر من دعم المواد البترولية في الموازنة العامة بسبب انخفاض سعر البيع مقارنة بتكلفة الإنتاج".

ورفعت الحكومة من مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة من 119 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 29.4%.

وفسر يوسف، في تصريحات لـ CNNبالعربية، سبب الزيادة الكبيرة في أسطوانة البوتاجاز والتي وصلت إلى نسبة 50%، بأن "البوتاجاز أرخص المنتجات البترولية في مصر، إذ يصل سعر اللتر منه أقل كثيرا مقارنة بالبنزين والسولار، ولذا رفعت الحكومة أسعاره بنسبة كبيرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والسعر البيع النهائي للمستهلك".

وتتحمل الموازنة العامة للدولة 240 جنيها (4.95 دولار) مقابل تكلفة أسطوانة البوتاجاز الواحدة التي تصل تكلفتها 340 جنيهًا (7.01 دولار) في حين كانت تباع للمستهلك بسعر 100 جنيه (2.06 دولار) قبل الزيادة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.

وتقدم عضو مجلس النواب محمود قاسم، بسؤال للحكومة بشأن أسباب الزيادة المرتفعة في أسطوانات البوتاجاز، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار ساندوتشات الفول والطعمية والبطاطس وهي من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية من المواطنين، مشيرا إلى أن المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن العودة لاستخدام الحطب ونشارة الخشب والكانون بدلا من البوتاجاز في طهي الطعام، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عبدالعزيز السيد، إن أسعار بيع البيض "مبالغ فيها"، موضحا أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 163 جنيها (3.36 دولار) تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك ما بين 175-180 جنيها (3.61-3.71 دولار)، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج بين 95-100 جنيها (1.96-2.06 دولار)، رغم انخفاض أسعار الأعلاف وتوافرها في السوق المحلي لدى المنتجين.

ووفق بوابة أسعار السلع التابعة لمجلس الوزراء، زاد سعر البيض الأبيض إلى 7.33 جنيه (0.15 دولار) للبيضة الواحدة، وبلغ متوسط سعر الكرتونة في الأسواق 172.24 جنيه (3.55 دولار).

وأوضح السيد، في تصريحات لـ CNNبالعربية، أن قطاع الإنتاج الداجني في مصر "واجه تحديا بسبب نقص الأعلاف عام 2022 مما أدى إلى توقف نحو 40% من المربين خاصة الشركات حديثة العهد في هذا القطاع عن الإنتاج بعد تعرضهم لخسائر حادة، مما أثر على تراجع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض، إلا أنه مع توافر الأعلاف وانخفاض أسعارها تعافى قطاع الإنتاج الداجني مرة ثانية، وعاد الإنتاج مرة ثانية لمعدلاته الطبيعية، مما يتطلب ضرورة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق".

ويرى عبدالعزيزالسيد أن السعر العادل لكرتونة البيض 120 جنيها (2.47 دولار)، وذلك بناء على انخفاض أسعار الأعلاف التي وصلت إلى 17 ألف جنيه (350.31 دولار) للطن، مرجعا سبب الزيادة الكبيرة في أسعار البيض إلى "احتكار بعض التجار للسوق، والمضاربة على الأسعار".

وكان وزيرا التموين والزراعة عقد اجتماعا مع منتجي الدواجن، وتم الاتفاق على طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها (3.09 دولار) في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة، وفق بيان رسمي.