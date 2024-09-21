دمرت وخربت عشرات القرى.. شاهد ما تسببت به فيضانات مفاجئة وانهيار سد في السودان

"مزيج مرعب من ارتفاع عدد الجثث".. تحذيرات من منظمات إغاثة مع استمرار حرب السودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تدوينة ساخرة في رد على تعليق هاجمه بسبب ما كتبه عن قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي" ونفيه مزاعم بأن ما قاله الأخير "أغضب" مصر.

تدوينة ساويرس جاءت ردا على ما كتبه صاحب حساب Abdelrahman Mohamed الذي قال: "طبعا نجيب ساويرس لديه مصالحه الشخصية الخاصة، والتي لا ترتبط بالمصالح الكلية لمصر العظمى والشعب المصري الكريم. احساسي ان (نجيب ساويرس) يكتب تغريدات مدفوعة القيمة، حسب رغبة الممول.. وهنا أعني الجنجويد والامارات العربية المتحدة".

ورد ساويرس ساخرا: "أصلي مزنوق في قرشين.. ربنا يسامحك.. عندما اكتب.. اكتب من ضميري الخالص ليس من اي منفعة او اي مصلحةً وليس لدى أي مصلحة حاليا في السودان غير محبتي لأهل السودان من زمان بعيد! في رأيي أن المعركة الحالية معركة بين قوي الماضي المتصل بالبشير واخوانه وقوى المستقبل التي ترغب في ديموقراطية حقيقية والله اعلم".

وكان ساويرس قد أشعل تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب خطاب متداول لحميدتي وما قاله بتعليق عليه حيث كتب: "خطاب جميل وصريح ووطني لا ارى ما الذى ممكن ان يغضب اي حد منه.."