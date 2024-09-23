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الرئيس الإيراني يوضح سبب امتناع بلاده عن الرد الفوري على اغتيال هنية

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الاثنين، إن إيران لا تزال تخطط للانتقام لاغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لكنها "لا تريد أن تكون سببًا في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

وقال بزشكيان في حديثه للصحافة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن إيران امتنعت عن الرد الفوري على اغتيال هنية في يوليو/تموز، لأن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحماس بدت وشيكة في ذلك الوقت.

كان هنية في طهران عندما اغتيل في 31 يوليو/تموز. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي دورها في وفاة هنية.

قال بزشكيان: "كان إسماعيل هنية ضيفنا. وكان ذلك اليوم الذي أصبحت فيه رئيسًا. جاءت إسرائيل وضربته وجعلته شهيدًا من أجل توسيع الحرب في المنطقة وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

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