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(CNN)-- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مظلة للميليشيات المدعومة من إيران في البلاد، الأربعاء، أنها كانت وراء هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء إيلات في جنوب إسرائيل.

وقالت المجموعة إنها فعلت ذلك دعمًا "لشعبنا في فلسطين ولبنان".

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي من كان وراء الهجوم، لكنه قال إن الطائرات بدون طيار اقتربت "من الشرق".

وعندما سأله الصحفيون عن الطائرات بدون طيار التي أطلقت من العراق وما إذا كانت إسرائيل ستضرب في العراق، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي الأربعاء: "نحن نتابع التهديد من العراق. نحن ننظر إليه أثناء تقييمنا للوضع، وجمع المعلومات الاستخباراتية وسنفعل كل ما هو ضروري للتعامل مع الموقف".

جاء هجوم الأربعاء على إيلات بعد أن حثت إحدى أقوى الجماعات في المقاومة الإسلامية، كتائب حزب الله العراقي، الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران في بيان على زيادة هجماتها على إسرائيل.

تستهدف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق مواقع أمريكية في العراق وإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلة إن الهجمات لدعم الناس في غزة. وقد دفع التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان تلك الميليشيات إلى زيادة هجماتها.

في وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرتين بدون طيار أُطلقتا على إيلات، حيث هبطت إحداهما وتم اعتراض الأخرى.

وأصيب شخصان بجروح طفيفة، وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء.

وقالت خدمة الاستجابة للطوارئ الإسرائيلية، نجمة داوود الحمراء (MDA) إن رجلين يبلغان من العمر 68 و 28 عامًا، عولجا من إصابات طفيفة.