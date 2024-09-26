الجيش الإسرائيلي يعلن قصف حوالي 75 هدفا لحزب الله في لبنان خلال الليل

شاهد.. صواريخ حزب الله تبلغ أبعد مدى لها في عمق إسرائيل منذ أكتوبر الماضي

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، أنه قصف نحو 75 هدفا تابعا لحزب الله في لبنان، خلال ليل الأربعاء حتى صباح الخميس.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الليل، قصف سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، نحو 75 هدفا إرهابيا تابعا لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة البقاع، وفي جنوب لبنان، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة، ومنصات جاهزة للإطلاق، وإرهابيين، وبنية تحتية إرهابية".

وأضاف الجيش أنه يواصل "تفكيك وإضعاف" قدرات حزب الله وبنتيه التحتية.

ويعتبر كل من جنوب لبنان ووادي البقاع من معاقل حزب الله، وقد تعرضا مرارا لضربات جوية إسرائيلية مكثفة في الأيام الأخيرة.