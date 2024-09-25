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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيستدعي لواءين من قوات الاحتياط بسبب صراعه مع حزب الله في لبنان.

وقال الجيش في بيان له: "وفقًا لتقييم الوضع في جيش الدفاع الإسرائيلي، تقرر تجنيد لواءين احتياطيين لمهام عملياتية في القطاع الشمالي".

وأضاف البيان: "سيسمح تجنيدهم بمواصلة جهود القتال ضد منظمة حزب الله الإرهابية، وحماية مواطني دولة إسرائيل وخلق الظروف للعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وقال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه نقل الفرقة 98 النخبة من غزة إلى شمال إسرائيل.

وأشار قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، الثلاثاء، إلى أن العملية في لبنان وصلت إلى "مرحلة مختلفة".

وقال غوردين أثناء زيارته لقوات اللواء السابع في شمال إسرائيل: "نحن بحاجة إلى الاستعداد بقوة لدخول المناورة والعمل".

كما ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الثلاثاء، إلى إمكانية إجراء مناورات برية. وقال خلال زيارة للقوات: "أنت تدرك أن اللحظة قد تأتي عندما نصدر أمرًا ويتعين على المنظومة التحرك إلى الأمام، لذلك يجب إجراء الاستعدادات".