(CNN)-- قُتل عشرة عناصر من الميليشيات الإيرانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، عقب سلسلة من الغارات الجوية والطائرات بدون طيار في محافظة دير الزور السورية، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الناشطين الإعلاميين (فرات بوست).

وأفادت "فرات بوست" أن الغارات الجوية استهدفت نظام دفاع جوي تديره قوات النظام السوري على مشارف مطار دير الزور العسكري. بالإضافة إلى ذلك، ضربت ثلاث غارات جوية متزامنة مقرًا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في قرية الهري الواقعة في ريف البوكمال بالقرب من الحدود العراقية.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق من صحة التقرير، لكن المجموعة كانت موثوقة في الماضي.

ولا تزال الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار المشاركة في الضربات مجهولة الهوية. وشهدت المنطقة في السابق غارات جوية أمريكية وإسرائيلية استهدفت ميليشيات إيرانية. كما أنها تقع على طريق يستخدم بشكل متكرر لشحن الأسلحة من إيران عبر العراق إلى سوريا.

تشتهر محافظة دير الزور، شمال شرقي سوريا، بوجود العديد من الميليشيات المدعومة من إيران، كما أنها موطن للعديد من المنشآت الأمريكية التي أنشئت أثناء الصراع ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).