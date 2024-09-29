ماذا قال بايدن عن احتمالية قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان؟

شاهد.. دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية بينما تصف مراسلة CNN الوضع في بيروت

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن "الوقت حان لوقف إطلاق النار"، وذلك عندما سئل عما إذا كان التوغل البري للقوات الإسرائيلية في لبنان "أمرا لا مفر منه".

ورد بايدن، أثناء مغادرته كنيسة في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير عندما سُئل أيضا عند مغادرة الكنيسة عن رد الولايات المتحدة على الصواريخ الحوثية التي أطلقت على 3 سفن حربية في البحر الأحمر، و اعترضتها البحرية الأمريكية، بقوله: : "نحن نرد".

وذكرت شبكة CNN ، في وقت سابق، أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أطلقت صواريخ على مدمرتين وسفينة حربية أثناء توجه السفن الأمريكية شمالا عبر مضيق باب المندب.