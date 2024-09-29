مقاطع فيديو تظهر ما حدث بعد غارة إسرائيلية على الحديدة باليمن.. ماذا استهدفت؟

(CNN)-- قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على موانئ الحديدة ورأس عيسى في اليمن "عمل يحمل رسالة".

وقال هاليفي: "ضربنا الحوثيين في اليمن قبل ساعة. نحن نعرف كيف نصل إلى أبعد من ذلك... ونعرف كيف نضرب هناك بدقة. هذه ليست رسالة، إنها عمل. عمل يحمل رسالة معه".

وأضاف هاليفي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل أيضًا ضرب لبنان لأنه "أقوى طريقة لإضعاف" حزب الله.

قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم عامل ميناء وثلاثة مهندسين، وأصيب 45 آخرون في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على محطة كهرباء الحالي في الحديدة، وفقًا لقناة المسيرة التي يديرها الحوثيون. وتبحث فرق الإنقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه استهدف مواقع في اليمن، بما في ذلك محطات توليد الطاقة وميناء بحري في رأس عيسى والحديدة، والتي زعم أنها تستخدم من قبل الحوثيين.