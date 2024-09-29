اليمن.. غارات جوية إسرائيلية على ميناءي الحديدة ورأس عيسى

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نشر الأحد ، 29 سبتمبر / ايلول 2024

بعد يوم من هجوم تل أبيب.. إسرائيل تؤكد ضرب أهداف عسكرية حوثية داخل اليمن

شاهد.. صاروخ حوثي يشعل تساؤلات لمعرفة كيفية وصوله من اليمن إلى وسط إسرائيل

بعد أسبوعين من الهجوم الحوثي عليها.. ناقلة النفط "سونيون" لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه هاجم أهدافًا للحوثيين في اليمن، بعد يوم من تبني الحوثيين إطلاق صاروخ باليستي جديد في اتجاه إسرائيل.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي محطات توليد الطاقة وميناء بحري في منطقتي رأس عيسى والحديدة، بحسب بيان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "من خلال البنية التحتية والموانئ التي تم مهاجمتها، ينقل نظام الحوثيين أسلحة إيرانية إلى المنطقة، وإمدادات للاحتياجات العسكرية، وبالتالي النفط أيضًا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجوم جاء "ردًا على الهجمات الأخيرة التي نفذها نظام الحوثيين ضد دولة إسرائيل".

في سياق متصل، أفادت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون، الأحد، أن غارات جوية إسرائيلية ضربت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وأفاد صحفي في قناة المسيرة أن الغارات استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الكهرباء الحالي ورأس كثيب.

في وقت وصف نصر الدين عامر، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي يديرها الحوثيون، الضربات بأنها "فاشلة". وكتب في حسابه عبر منصة إكس "لا قلق ضربات فاشلة".

وأضاف: "تم اتخاذ الاحتياطات وتفريغ خزانات النفط مسبقاً في ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة ووضع خطة طوارئ .والصهاينة لن يوقفوا عمليتنا إطلاقا".