(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اللواء بات رايدر، الأحد، إن البنتاغون تخطط "لتعزيز" قدراتها الدفاعية الجوية في الشرق الأوسط قريبًا مع استمرار التوترات في الغليان بالمنطقة.

تصاعد الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد على مدار الأيام القليلة الماضية بعد مقتل شخصيات بارزة من حزب الله المدعوم من إيران، في غارة إسرائيلية ضخمة في جنوب بيروت، الجمعة، بمن فيهم زعيم المجموعة حسن نصرالله.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن الولايات المتحدة "متواطئة في كل هذه الجرائم".

حاليًا، تنشط في الشرق الأوسط مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن ومجموعة يو إس إس واسب البرمائية الجاهزة مع وحدة مشاة البحرية، إضافة إلى "وجود مقاتلات وسرب هجومي متقدم، بما في ذلك طائرات إف-22 وإف-15 إي وإف-16 وأيه-10"، كما قال رايدر.

وأضاف رايدر أن وزارة الدفاع الأمريكية "ستعزز قدراتنا الدفاعية الجوية في الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن "زاد أيضًا من استعداد القوات الأمريكية الإضافية للانتشار، مما رفع استعدادنا للاستجابة لمختلف الطوارئ".

وقال مسؤول دفاعي إن القوات الأمريكية الإضافية المذكورة متواجدة في المنطقة ومُستعدة للرد في غضون 24 ساعة على مجموعة من السيناريوهات. وذكرت شبكة CNN سابقًا أن العشرات من القوات الأمريكية تم نشرها في قبرص لعملية إجلاء محتملة للمواطنين الأمريكيين من لبنان.

وتابع المسؤول: "كان الوزير أوستن يتلقى تحديثات من فريقه ويقدم التوجيهات له طوال عطلة نهاية الأسبوع حول أحدث التطورات في الشرق الأوسط. يظل هو وقادة وزارة الدفاع يركزون على حماية المواطنين والقوات الأمريكية في المنطقة، والدفاع عن إسرائيل، وتهدئة الموقف من خلال الردع والدبلوماسية... وأوضح الوزير أوستن أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".