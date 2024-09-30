بايدن: علينا تجنب اندلاع الحرب الشاملة في الشرق الأوسط

نفتالي بينيت تعليقًا على اغتيال نصرالله لـCNN: فرصة هائلة ويجب إزالة تهديد حزب الله نهائيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قريبا" مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وأضاف بايدن، الأحد، في تصريحات للصحفيين في قاعدة دوفر الجوية وهو يتجه إلى البيت الأبيض: "نعم، سأتحدث معه، ويتعين علينا حقا تجنب الحرب الشاملة في الشرق الأوسط".

وتابع: "لقد اتخذنا بالفعل الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بسفاراتنا وموظفينا الذين يريدون المغادرة، ونعمل بجد مع الفرنسيين وآخرين".

يذكر أن نتنياهو رفض، قبل مقتل نصرالله، مقترح لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا والذي دعا إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما أثار غضب المسؤولين الأمريكيين.

ولم تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بأنها سنشن عمليتها ضد نصرالله إلا بعد أن بدأت، مما أثار إحباط بعض المسؤولين الأمريكيين.

وبينما كان بايدن على خلاف بالفعل مع نتنياهو بشأن الحرب التي استمرت قرابة عام في غزة، فهو يعمل الآن على تهدئة جبهتين في وقت يبدو فيه تأثيره على عملية صنع القرار لدى نتنياهو في أدنى مستوياته على الإطلاق.