حماس تعلن مقتل قائدها في لبنان وزوجته وابنه وابنته بغارة إسرائيلية

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(CNN)-- أعلنت حركة حماس، الاثنين، مقتل قائدها في لبنان، فتح الشريف، المعروف أيضا باسم "أبو الأمين"، إلى جانب العديد من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

ووصفت حماس في بيان، فتح الشريف بأنه "قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج".

وقالت الحركة إن زوجته وابنه وابنته قُتلوا أيضا في نفس الضربة، التي ذكرت أنها وقعت في مخيم البص للاجئين على مشارف مدينة صور اللبنانية.

ولم يتضح على الفور ما هي رتبة شريف داخل حماس.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.