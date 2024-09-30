الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته ليلا على مواقع حزب الله في لبنان

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القدس (CNN)-- واصلت القوات الجوية الإسرائيلية، قصف مواقع في لبنان خلال الليل، وخاصة في سهل البقاع وجنوب لبنان، وكلاهما من معاقل حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع "بما في ذلك عشرات منصات الإطلاق والمباني التي يتم تخزين أسلحة حزب الله فيها" في سهل البقاع.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "مواقع البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله" في جنوب لبنان، حسب قوله.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، الاثنين، أن الغارات الإسرائيلية الليلية استهدفت مناطق في مدينة بعلبك وقرى النبي شيت والحمودية ونبها ومدينة الهرمل ومحيطها في سهل البقاع.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، الاثنين، أن الغارات الإسرائيلية على قضاء بنت جبيل أسفرت عن سقوط 5 قتلى في بلدتي عيتا الشعب والصوانة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى في عدة مناطق، بحسب ما أوردت الوكالة.