مصدر أمني لـCNN: الجيش اللبناني أخلى نقاط مراقبة على الحدود مع إسرائيل

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(CNN)-- أفاد مصدر أمني لبناني لشبكة CNN أن الجيش اللبناني أخلى نقاط مراقبة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل وانتقل إلى ثكنات في القرى الحدودية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش اللبناني مقتل "أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية".

وأشار الجيش اللبناني إلى أن الدراجة تم استهدافها "أثناء مرورها عند حاجز العمرة- الوزاني التابع للجيش اللبناني".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، استعداد بلاده لتطبيق القرار 1701 إرسال قوات الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني، وانتخاب رئيس توافقي للبلاد "فور وقف إطلاق النار".

وقُتل أكثر من ألف شخص في لبنان، وأُجبر نحو 20% من السكان على النزوح من ديارهم (نحو مليون نازح)، مع تصاعد حدة الغارات الإسرائيلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، زار سلاح المدرعات في شمال إسرائيل، الاثنين، وتحدث مع القوات التي تخدم في اللواء 188 ولواء جولاني، وهو لواء مشاة.

وأدلى غالانت بتصريحات تشير إلى أن إسرائيل باتت قريبة أكثر فأكثر من شن هجوم بري على جنوب لبنان. وقال غالانت: "تحييد نصرالله كان خطوة مهمة جدًا. لكنها ليست الأخيرة".

وفي وقت لاحق الاثنين، أخبر غالانت رؤساء المجالس الإقليمية في شمال إسرائيل، أن "المرحلة التالية" من حرب إسرائيل ضد حزب الله ستبدأ "قريبًا".

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد أن توغلًا بريًا إسرائيليًا قد يكون "وشيكًا" في جنوب لبنان، على أن يكون "محدودًا"، مقارنة بما كان مخططًا له في البداية، عقب مناقشات ثنائية الأسبوع الماضي.

في حين تحدث المسؤول عن قلق واشنطن من تحول "الهجوم المحدود" إلى عملية أكبر على المدى الطويل.

وقال مسؤولان أمريكيان ومصدران مطلعان لشبكة CNN، إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت بالفعل عمليات صغيرة داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة، وذلك كجزء من الاستعدادات لهجوم بري إسرائيلي محتمل.

ونهاية الأسبوع الماضي، أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قواته على الحدود الشمالية أن الطائرات تضرب لبنان "لتمهيد الطريق لدخولكم المحتمل ومواصلة إضعاف حزب الله".

وأظهرت لقطات الأقمار الصناعية تواجد قرابة 100 مركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، من الدبابات والشاحنات وناقلات الجنود المدرعة، في موقع تجميع مؤقت في حقل يبعد حوالي خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

وتم التقاط صور الأقمار الصناعية، التي قدمها مصدر لشبكة CNN، الأحد. وفقًا للقطات، فإن مركبات الجيش الإسرائيلي بدأت في التدفق إلى هناك بعد 26 سبتمبر/أيلول.

ولا تزال مركبات الجيش الإسرائيلي تصل إلى الموقع، ويمكن رؤية شاحنة كبيرة تحمل دبابة على الطريق السريع الرئيسي بالقرب من موقع التجميع، حسب الصور.

وقال مسؤولو الحكومة الإسرائيلية إن التحركات الإسرائيلية هدفها إعادة 60 ألف نازح إسرائيلي إلى ديارهم في الشمال.