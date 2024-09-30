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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الجيش السوداني في بيان، الاثنين، اتهامات للقوات المسلحة في البلاد بقيامها بقصف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الخرطوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وجاء بيان الجيش السوداني، بعدما أعربت الإمارات العربية المتحدة في بيان لوزارة الخارجية، مساء الأحد، عن إدانتها الشديدة "للاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني".

وقال بيان الجيش السوداني: "تستنكر القوات المسلحة السودانية وتنفي اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم، وتؤكد أنها لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا تتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها".

وأضاف البيان: "وإنما تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة، مليشيا متمردي (آل دقلو الإرهابية...)"، على حد زعم البيان، وذلك في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي".

وختم الجيش السوداني بيانه قائلا: "القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية".