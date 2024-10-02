حصريًا لـCNN.. غوتيريش عن مفاوضات إسرائيل وحماس: كلا الجانبين لا يريدان وقف إطلاق النار

كاميرا CNN ترصد شن إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل.. شاهد ما وثقته

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، مما يعني فعليًا منعه من دخول البلاد.

تم الإعلان عن ذلك، الأربعاء، ردًا على ما وصفه كاتس بفشل غوتيريش في إدانة هجوم إيران على إسرائيل بشكل لا لبس فيه وما أسماه "دعمه للمنظمات الإرهابية".

وقال كاتس: "أي شخص لا يستطيع إدانة هجوم إيران الشنيع على إسرائيل بشكل لا لبس فيه لا يستحق أن يضع قدمه على الأراضي الإسرائيلية". واتهم غوتيريش بأنه رئيس أممي معاد لإسرائيل ويقدم "الدعم للإرهابيين"، مثل حماس وحزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن وإيران.

يأتي القرار عقب سلسلة من التصريحات من غوتيريش والتي تعكس، وفقًا لكاتس، تحيزًا مستمرًا ضد إسرائيل منذ بداية الصراع. وانتقد كاتس الأمين العام للأمم المتحدة لفشله في اتخاذ موقف حازم بشأن فظائع حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولفشله في الدفع باتجاه قرارات تصنف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وأضاف وزير الخارجية: "سيظل غوتيريش في الذاكرة باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة لأجيال قادمة. ستستمر إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".

لم يرد غوتيريش بعد على الإعلان.

قبل هجوم إيران، الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وحذّر البيان من أنه "يجب تجنب الحرب الشاملة في لبنان بأي ثمن".