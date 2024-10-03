شاهد.. إطلاق نار وهتافات احتفالية في بيروت وغزة بعد هجوم إيران على إسرائيل

مراسل CNN ينقل نتيجة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت.. ما مدى تأثيرها على اللبنانيين؟

شاهد.. طفلة بعمر 8 سنوات تتحدث عن مدى رعبها من الغارات الإسرائيلية على بيروت

شاهد.. دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية بينما تصف مراسلة CNN الوضع في بيروت

حزن يلف أنصاره وأصوات صراخ في بيروت.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن لحظة إعلان مقتل حسن نصرالله

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية التي وقعت في وسط بيروت في ساعة مبكرة الخميس، إلى تسعة قتلى.

وأكدت شبكة CNN أن الغارة استهدفت حي الباشورة، بالقرب من وسط المدينة، من خلال تحديد موقع المنطقة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في وقت لاحق، الخميس، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى تسعة، وأُصيب 14 شخصا، وتجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية بعض الجثث.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا في الضربة.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل المنطقة منذ عام 2006. وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1000 شخص في لبنان ونزوح حوالي مليون نسمة منذ تصعيدها للحرب مع حزب الله.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه قصف نحو 200 هدف لحزب الله ليلا في الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مواقع بنية تحتية للجماعة المسلحة ومرافق تخزين الأسلحة ومراكز المراقبة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أكثر من 12 غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقصف الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر في الأيام الأخيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة، معقل حزب الله.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أُطلقت فيه نحو 25 قذيفة صاروخية وطائرتان مسيرتان من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، صباح الخميس، بحسب الجيش الإسرائيلي، موضحا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.