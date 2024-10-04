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(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، إن الغارات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت تستهدف المسؤول الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين.

وصفي الدين هو أحد الخلفاء المحتملين للأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله الذي قُتل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الغارات قد قتلت صفي الدين.

وكان فريق شبكة CNNأكد، خلال الساعات الماضية، وقوع عدة انفجارات في بيروت، وأظهرت لقطات لوكالة "رويترز" للأنباء كرة نارية ضخمة تليها سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله.

ويأتي هذا بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي، الخميس، عدة تحذيرات للسكان بإخلاء عدة مبان محددة في الضاحية الجنوبية لأنهم "يقعون بالقرب من مرافق ومصالح تابعة لحزب الله"، والتي سيستهدفها الجيش الإسرائيلي قريبا.