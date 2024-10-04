ما توقعات أمريكا بشأن مدة عملية إسرائيل البرية في لبنان؟

وزير الاقتصاد اللبناني لـCNN: ندعو الجميع إلى وقف إطلاق النار فورا لنتمكن من إنقاذ لبنان وشعبه

"هل هذه لحظة يمكن للبنان فيها استعادة سيادته إذا كان حزب الله بموقف دفاعي؟".. هكذا ردّ بوحبيب

وزير خارجية لبنان يكشف لـCNN ما وافق عليه نصرالله قبل يوم من اغتياله.. ماذا قال؟

"أنا أدرى منك!".. شاهد رد بايدن على صحفي سأله عن توغل إسرائيل في لبنان

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنه من غير الواضح إلى متى ستستمر العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، فقد أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل مناقشات حول ما سيحدث بعد العملية، ولكن ليس من الواضح إلى متى ستستمر.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "لن أحكم مسبقًا على ما سيحدث، نحن لا نعرف ما سيحدث، أجرؤ على القول إن الإسرائيليين ربما لا يعرفون ما سيحدث في هذه المرحلة، سنراقب تطورات هذا الأمر، وسنجري تقييماتنا".

ولم يقل ما إذا كان الإسرائيليون لديهم خطة نهائية للصراع في لبنان، حيث يكثفون الضربات في بيروت ضد حزب الله، وقال: "سيتعين على الإسرائيليين التحدث عن هذا السؤال، وليس أنا".

وعلى الرغم من إجابات ميلر الغامضة فيما يتعلق بأي وضوح تلقاه المسؤولون الأمريكيون بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله، قال المتحدث إن الولايات المتحدة تدعم في الوقت الحالي بشكل كامل جهود إسرائيل ضد حزب الله باستهداف البنية التحتية للجماعة المسلحة.

وقال ميلر: "نريد أن نرى حلاً دبلوماسياً، لكننا نريد أن نرى قدرات حزب الله متدهورة".

وكانت إسرائيل أعلنت، فجر الثلاثاء، عن بدء عملية برية "محدودة" ضد حزب الله اللبناني.