ترامب يوضح رأيه بشأن إمكانية مهاجمة إسرائيل لمواقع نووية إيرانية

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يتفق مع معارضة الرئيس جو بايدن لضربة محتملة من إسرائيل على المواقع النووية الإيرانية.

ونصح بايدن إسرائيل بالرد بشكل متناسب مع إطلاق إيران للصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقال إنه يعتقد أن هذه "ليست الإجابة الصحيحة".

وسُئل ترامب من قبل شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "يقول بايدن إن إسرائيل لا ينبغي أن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، ما رأيك في ذلك؟ ماذا يجب أن ترد إسرائيل؟".

وقال ترامب، "أعني، هذا هو الشيء الأكثر جنونًا الذي سمعته على الإطلاق، هذا هو أكبر خطر لدينا أكبر خطر لدينا هو النووي"، وأضاف: "أعني، أن نقول عبارة من فضلك اتركوا نوويهم وشأنه، أود أن أخبرك أن هذه ليست الإجابة الصحيحة".

وتابع: "كانت هذه هي الإجابة الأكثر جنونًا. لأنك تعرف ماذا؟ لأنهم قريبا سوف يمتلكون أسلحة نووية، وبعد ذلك سوف تواجه مشاكل".

ويأمل بايدن أن تتبنى إسرائيل نهجا مدروسا يمكنه أن يدافع عن حقها في الرد مع تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى المزيد من الانتقام ودفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ومن غير الواضح كيف سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الرسالة.