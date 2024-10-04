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حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه قتل رئيس وحدة الاتصالات في حزب الله، في غارات على جنوب بيروت، بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أن محمد رشيد سكافي كان يقود اتصالات حزب الله منذ عام 2000، و كان مقربًا من كبار قادة حزب الله وامتلك خبرة وصلاحيات واسعة في التنظيم.

وأضاف أدرعي في منشوره: "تعتبر منطومة الاتصالات وحدة أساسية مسؤولة عن استمرارية الاتصال في الحزب، ومسؤولة عن تطوير وصيانة أنظمة الاتصال في حزب الله".

ولم يصدر حزب الله حتى الآن، أي بيانات بشأن خسائره في أعقاب الغارات الإسرائيلية، الخميس، على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان مصدر أفاد لشبكة CNN أن الجيش الإسرائيلي استهدف هاشم صفي الدين، بغارة على العاصمة اللبنانية، بيروت، ومصيره غير معلوم.

ويُنظر إلى هاشم صفي الدين على أنه خليفة محتمل لزعيم حزب الله السابق، حسن نصرالله، الذي قُتل في غارة جوية الأسبوع الماضي.