إسرائيل: نستعد لهجمات محتملة من حماس بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه يستعد لاحتمال وقوع هجمات من قبل حركة حماس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وصرح المتحدث باسم الجيش لوسائل الإعلام الدولية ناداف شوشاني، للصحفيين، بأن بلاده "ستفرض، الاثنين، إجراءات أمنية إضافية في جميع الأنحاء".

وأضاف: "نعلم أن حماس لديها ميل لمحاولة تنفيذ هجمات إرهابية في مثل هذه التواريخ الرمزية، ولهذا السبب نستعد لذلك، ونضيف قوات في الجنوب ونستعد لهذا النوع من الأشياء".

وتابع أن حماس أطلقت صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل، الأحد، قبل يوم من ذكرى الهجوم.

وعندما سأله جيريمي دايموند من شبكة CNN عن قدرة حماس على مواصلة إطلاق هذه الصواريخ على الجنوب وتل أبيب، قال شوشاني إن عدد الصواريخ التي أطلقت "انخفض بشكل كبير".

وأضاف: "حماس تمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ، وحزب الله اللبناني يمتلك نحو 150 ألف صاروخ، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه، إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، لقد شهدنا انخفاضا حادا في الأعداد، كما انخفض عدد الصواريخ التي تطلق من غزة إلى إسرائيل بشكل كبير".

وقال إن إسرائيل وسعت الممرات الإنسانية في منطقة المواصي، وهي منطقة ساحلية في خان يونس بغزة.

وأضاف أن طريقين للإخلاء مفتوحان الآن لأن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جباليا في شمال غزة، مضيفاً أن "الإرهابيين يحاولون إعادة تجميع صفوفهم وتنفيذ هجمات إرهابية هناك".

وذكر شوشاني أن العملية البرية المحدودة مستمرة ضد حزب الله في جنوب لبنان.