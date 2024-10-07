مقتل 10 رجال إطفاء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

كيم غطاس لـCNN: اللبنانيون يُعاقبون على خيار لم يتخذوه.. وحزب الله تضرر من حرب سوريا

وزير خارجية لبنان يكشف لـCNN ما وافق عليه نصرالله قبل يوم من اغتياله.. ماذا قال؟

بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، إن عشرة رجال إطفاء على الأقل قُتلوا بعد أن أصابت غارة إسرائيلية محطة إطفاء في جنوب لبنان.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان، أن رجال الإطفاء كانوا في مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت "استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية"، قبل أن تدمر الغارة المبنى.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه "لا يزال رفع الانقاض مستمرا من المبنى الذي تعرض لدمار كبير".

وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 2083 شخصا، و9869 جريحًا منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله.