"نعاني من تخويف وترهيب".. رجل بعد مقتل 14 شخصًا بغارة إسرائيلية على مخيم لاجئين في غزة

"ولدا معًا وقتلا معًا".. الغارات الإسرائيلية اليومية تستمر في غزة وسكان القطاع يخشون نسيانهم

(CNN)-- قُتل 30 شخصا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين بوسط غزة، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية في القطاع، الثلاثاء، بينما أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حصيلة عن إجمالي عدد القتلى والجرحى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واستهدفت الغارة، التي وقعت، الاثنين، منزلا في مخيم البريج للاجئين، جنوب مدينة غزة.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى، الاثنين، مقتل سبعة أشخاص، لكنه قال، الثلاثاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 30.

وفي مقطع فيديو التقطته شبكة CNN، يمكن رؤية أقارب المتوفين يتجمعون خارج المشرحة، وهم يبكون ويحتضنون بعضهم بعضا في ساحة المستشفى. وداخل المشرحة، تم وضع جثث القتلى في صفوف، ملفوفة بقطع قماش بيضاء.

وقال محمد ميات لشبكة CNN إنه فقد ابنه: وأضاف: "سقطت الصواريخ، ورأيت الناس ممزقين. لم أعرف ماذا أفعل. ابني الوحيد، بعد 20 عاما، إنه غال جدا عندي- ابني الوحيد". وأضاف: "لقد تم استهدافنا في البريج بجوار صيدلية يافا. كنا نجلس أمام المنزل عندما طرنا جميعا فجأة. تمزق القتلى في كل مكان، لم نتمكن من الجري أو فعل أي شيء. ارتكبوا مجزرة".

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته تواصل العمل في وسط غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال اليوم الماضي، أجرت القوات عمليات في مخيم البريج، وفككت مواقع البنية التحتية للإرهاب وقضت على إرهابيين".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، عن مقتل 56 شخصا، وإصابة 278 آخرين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 41965 قتيلا، و97590 جريحا.

وأضافت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، وأن فرق الطوارئ غير قادرة على الوصول إليهم. ولا تميز الوزارة بين القتلى من المقاتلين والمدنيين.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي من أجل الحصول على تعليق، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن.