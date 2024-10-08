(CNN)-- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الاثنين، إن خطر التصعيد غير المقصود في الشرق الأوسط يلوح في الأفق باعتباره "خطرا حقيقيا للغاية"، على الرغم من أن الولايات المتحدة تحافظ على تقييمها بأن إيران ولا إسرائيل "تبحثان عن صراع شامل".

وأضاف بيرنز، في مؤتمر للأمن القومي في ولاية جورجيا، إن إسرائيل "تدرس بعناية شديدة كيف سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني"، رافضًا التكهن بالشكل الذي قد يتخذه هذا الانتقام.

وتابع: "أعتقد أننا جميعا ندرك تماما عواقب أشكال مختلفة من الضربات والعواقب على سوق الطاقة والاقتصاد في العالم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الأسبوع الماضي، إنه لن يدعم إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في إقناع إسرائيل بسحب هذا الخيار من على الطاولة كما كانت الأسواق العالمية متوترة بسبب احتمال أن تختار إسرائيل ضرب منشآت النفط في إيران.

وقال بيرنز: "لقد أوضح الرئيس أننا نتفهم ونحترم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والرد، ولكن الكيفية التي تفعل بها ذلك مهمة حقا، وأعتقد أن القيادة الإسرائيلية تأخذ في الاعتبار المخاوف التي يتم التعبير عنها مع الرئيس وكبار صناع القرار من جانبنا".

وذكر أن أعظم خطر للتصعيد يأتي من "سوء التقدير"، قال: "يمكنك أن ترى إمكانية حدوث تصادمات غير مقصودة، وسوء فهم، وأفعال تأخذ مسارات خاصة".

وقال إن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يزال "صانع القرار النهائي، ولم أكتشف ولا يكتشف زملائي أي نوع من التغيير الدرامي هناك".

وعن غزة، قال بيرنز إنه "لا يزال يتمسك ببعض الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق ناجح بين إسرائيل وحركة حماس يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين، ولكن هذه المفاوضات، كانت بمثابة دفع صخرة ضخمة للغاية إلى أعلى تل شديد الانحدار".

وأضاف: "لقد اقتربنا من تحقيق ذلك مرتين على الأقل، ولكن كان ذلك بعيد المنال للغاية، لقد كان الرئيس واضحًا للغاية في أننا جميعًا سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بأعين مفتوحة على مصراعيها، لقد تعلمت ألا أعلق آمالي على هذه القضية على مدار العام الماضي، ولكن بعزيمة حقيقية، نظرًا لحقيقة أنني عندما ألتقي بعائلات الرهائن، فإن الأمر لا يكون مفجعًا فحسب، بل ملهمًا أيضًا، نظرًا لعمق التزامهم بأحبائهم".