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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاثنين، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لا يستمع على الإطلاق" إلى بايدن، حيث نصح بايدن إسرائيل بالرد بشكل متناسب على إطلاق إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، وعدم قصف المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع هيو هيويت: "ما عليك فعله معهم هو الاستماع إليهم، لأنك دائمًا يجب أن تستمع إلى الرئيس، ثم تقوم بفعل ما تريد"، وانتقد الرئيس السابق مرة أخرى موقف بايدن بأن إسرائيل لا يجب أن تضرب المواقع النووية.

وأشار ترامب إلى أنه يعتقد أن نتنياهو "تأخر قليلا لأنه من الناحية النفسية، لديك رئيس، ربما كان ليكون أكثر تقدمًا، لكنه متأخر جدًا. إنه لا يستمع على الإطلاق، كما تعلم، إنهما لا يتحدثان حتى".

وأردف ترامب قائلا: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكنهم القيام بها. لكن الأمر الجيد هو أنهم يحق لهم الهجوم، ولن ينزعج أحد إذا هاجموا، لأنهم يحق لهم ذلك لأن إيران ضربتهم بـ187 صاروخًا".

ويأمل بايدن أن تتبنى إسرائيل نهجًا محسوبًا يمكنه تأكيد حقها في الرد، مع تجنب العمل الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانتقام ودفع المنطقة لحرب شاملة.

وسأل هيويت ترامب قائلا: "هل تعتقد أن بايدن وهاريس كانا يمنعان إسرائيل من تحقيق الفوز؟"

فرد ترامب: "نعم. أعتقد أن كل ما يفعلانه هو العكس، وخاصة هو الآن، هي شخص أغبى منه، لكنه على الأرجح أسوأ سياسة خارجية لأي شخص في التاريخ"، حسب وصفه.

كما وجه هيويت سؤالا إلى ترامب عما إذا كان سيرسل "وزارة العدل إلى حرم الجامعات لفرض القانون، لأن "الطلاب اليهود ليسوا آمنين في العديد من الحرم الجامعية الأمريكية".

فرد ترامب قائلا: "100%. أعني أن القانون يتم انتهاكه. 100%".

كما سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن غزة "يمكن أن تصبح موناكو، إذا تم بناؤها وأعيد بناؤها بالطريقة الصحيحة؟"

فقال ترامب: "يمكن أن تكون أفضل من موناكو. لديها أفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه، وأفضل كل شيء".