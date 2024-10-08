ماذا قال نتنياهو في الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر؟

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(CNN)-- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في خطابه بمناسبة مرور عام على هجوم حركة "حماس" على بلاده في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ"استمرار إسرائيل في القتال".

وقال نتنياهو، خلال احتفال أقيم في مدينة أوفاكيم الإسرائيلية: "ما دام العدو يهدد وجودنا وسلام بلدنا، فسوف نستمر في القتال، ما دام رهائننا ما زالوا في غزة، فسوف نستمر في القتال".

وأكد على أهداف إسرائيل في الحرب المتمثلة في "الإطاحة بحماس، وإعادة الرهائن في غزة، وكذلك إعادة الإسرائيليين الذين فروا من الجنوب والشمال إلى ديارهم إلى جانب القضاء على أي تهديد مستقبلي من غزة لإسرائيل".

وقال نتنياهو: "سيرمز 7 أكتوبر لأجيال إلى تكلفة نهضتنا، وسيظهر للأجيال مدى تصميمنا ومدى قوة روحنا، وسنواصل القتال معا ومعا وبعون الله سننتصر".