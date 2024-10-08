مضيق هرمز.. كيف تهدد الحرب في الشرق الأوسط الممر الحيوي للنفط؟

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

(CNN)-- ارتفعت أسعار النفط العالمية في الأيام الأخيرة مع وصول الصراع في الشرق الأوسط إلى ذروته. وقد ترتفع أكثر إذا تسببت حرب إسرائيل المتوسعة في المساس بمضيق هرمز الحيوي قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

الممر المائي الضيق - الذي يبلغ عرضه 21 ميلاً فقط (34 كيلومترًا) عند أضيق نقطة فيه - هو "أهم نقطة عبور للنفط في العالم"، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

يمر حوالي خُمس تجارة النفط العالمية عبر المضيق يوميًا. كما يمثل حوالي ربع التجارة اليومية العالمية في الغاز الطبيعي المسال، بحسب سيمون تاغليابيترا، الزميلة البارزة في مؤسسة بروغل البحثية ومقرها بروكسل.

مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، يتصاعد أيضًا خطر تعطيل تدفق النفط عبر المضيق - أو حتى التوقف التام.

في الأسبوع الماضي، أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على إسرائيل ردًا على قتل إسرائيل لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لشبكة CNN، الأحد، إن البلاد تستعد للرد على إيران وأن "كل شيء على الطاولة".

وصف تاغليابيترا الوضع المحموم بأنه "خطير للغاية"، مضيفًا أن أي ارتفاع في التوترات المتعلقة بمضيق هرمز قد يكون له عواقب تشبه صدمة النفط في السبعينيات، عندما ارتفع سعر النفط "إلى عنان السماء".

في عام 1973، ارتفعت أسعار النفط مع توقف منتجي النفط العرب الرئيسيين عن تصدير السلعة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى ردًا على دعمهم لإسرائيل في الحرب العربية الإسرائيلية في ذلك العام. أدى الحظر إلى نقص الوقود في الولايات المتحدة وطوابير طويلة في محطات الوقود.

هذا العام، منذ بدأت إسرائيل في استهداف حزب الله في أواخر سبتمبر/أيلول، ارتفعت أسعار النفط ولكن ليس بشكل كبير.

وارتفع سعر برميل خام برنت، وهو المعيار العالمي، بأكثر من 5٪ إلى 77 دولارًا منذ 17 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الذي انفجرت فيه أجهزة النداء التابعة لأعضاء حزب الله في وقت واحد تقريبًا في جميع أنحاء لبنان، في هجوم نفذته إسرائيل. وارتفع خام نفط غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار النفطي الأمريكي، بنسبة 3.6٪ في ذلك الوقت ليتم تداوله عند حوالي 74 دولارًا للبرميل.

ولكن إذا تذبذبت تجارة النفط عبر مضيق هرمز، فقد ترتفع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وفقًا لشركة الأبحاث ClearView Energy Partners، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وكتب ريتشارد برونز، المؤسس المشارك والمحلل في شركة البيانات Energy Aspects، في مذكرة يوم الاثنين: "نعتقد أن فرص قيام إيران بتعطيل مضيق هرمز تظل منخفضة نسبيًا في الوقت الحالي. لكن عملية صنع القرار الإيرانية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ".

وأضاف: "إذا ردت إسرائيل بقوة كافية هذه المرة - على سبيل المثال، (عبر) ضربة مكثفة على المواقع النووية الإيرانية - فلا يمكننا استبعاد محاولة إيران إغلاق المضيق".