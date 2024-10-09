بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

(CNN)-- أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكالمة هاتفية، الأربعاء، وفقًا لمسؤول أمريكي.

ودامت المكالمة صباح الأربعاء أكثر من ساعة بقليل، وفقًا للمسؤول.

وقال البيت الأبيض: "تحدث الرئيس بايدن هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. كما انضمت نائب الرئيس هاريس إلى المكالمة. سيتم إصدار بيان بالمكالمة قريبًا".

وانضمت هاريس بشكل متكرر إلى مكالمات سابقة بين بايدن ونتنياهو، بما في ذلك خلال محادثتهما الأخيرة في 21 أغسطس/آب.

والمحادثة هي أول مكالمة معروفة بين الرجلين منذ 49 يومًا، في فترة صمت مذهلة سبقها مكالمات عديدة في الأسابيع التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.

وقال بايدن للصحفيين الأسبوع الماضي إنه يتوقع التحدث إلى نتنياهو بمجرد أن تقرر إسرائيل الرد على إيران، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت الخطط قد اكتملت. ويأمل المسؤولون الأمريكيون في الحد من تصرفات إسرائيل إلى رد متناسب، وهو الأمر الذي كان متوقعًا أن يتناوله بايدن ونتنياهو، الأربعاء، بحسب شخص مطلع.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يعارض توجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية وأوصى بعدم توجيه ضربة إلى احتياطيات النفط الإيرانية.

وأصبح المسؤولون الأمريكيون حذرين بشكل متزايد من استعداد نتنياهو للاستماع إلى نصيحة بايدن. وتأتي هذه المكالمة بعد أن ذكرت شبكة CNN أن نتنياهو أصدر تعليمات لوزير دفاعه يوآف غالانت بعدم المغادرة الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يلتقي مع وزير الدفاع لويد أوستن الأربعاء، قائلا إنه يريد التحدث مع بايدن أولا.