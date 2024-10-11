دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة بأنه "لا يوجد هناك شخص إسرائيلي مدني"، في منشور يأتي في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من توسع الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حزب الله بجنوب لبنان وامتداداها للمنطقة.

بدا الأمر بتدوينة سابقة لساويرس، الاثنين، قال فيها: "أبطال 6 أكتوبر… يوم أن رفعنا رأسنا وحررنا أرضنا… يوم الكرامة.. شكرا لكم"، ليعلق صاحب حساب الفاطمي قائلا: "تجدر الإشارة إلى ان هذا النجيب اللي شايف 6 اكتوبر رفع راس، شايف في نفس الوقت 7 اكتوبر إرهاب!".

ورد ساويرس بتدوينة قال فيها: "أي قتل للمدنيين العزل ارهاب سواء القاتل إسرائيلي أو فلسطيني!"، ليعلق أحد المدونين قائلا: " مفيش اسرائيلي مدني"، قبل أن يرد ساويرس متسائلا: "ولا العجائز والأطفال؟".

ويحيي المصريون في الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول حرب عام 1973 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من ناحية أخرى.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو كان قد اعترف بذكرى حرب أكتوبر العام 2018 بالقول: "قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا. حين اتضحت صحة تلك النوايا أرتكب النسق السياسي خطأ كبيرا حين لم يسمح آنذاك بشن ضربة استباقية. لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا".