"نجاة" وفيق صفا.. 3 نقاط عن استهداف وسط بيروت بضربة إسرائيلية

(CNN)-- صرح مصدر أمني لبناني لشبكة CNN، بأن مبنى سكنياً بأكمله قد سوي بالأرض في غارة إسرائيلية مميتة على وسط بيروت، الخميس، بينما أفادت تقارير أن إسرائيل استهدفت مسؤولاً كبيراً في حزب الله يدعى وفيق صفا في حي مكتظ بالسكان.

وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا وأصيب ما لا يقل عن 117 آخرين في غارات إسرائيلية على العاصمة اللبنانية مساء الخميس، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

إصابة مبنى سكني: استهدفت ضربات، الخميس، أجزاء من وسط بيروت بعيدة عن معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية للمدينة. وفي حي البسطة الفوقا، تعرض مبنى متعدد الطوابق مكتظ بالسكان والنازحين للقصف، بحسب شهود ومصدر أمني لبناني. وقال شاهدان لشبكة CNN إنهما شاهدا المبنى ينهار بعد تعرضه للقصف، إذ قال حسن، أحد الشهود، لشبكتنا: "سقط المبنى بأكمله.. كان هناك الكثير من الناس في المبنى".

الهدف المعلن عنه: كان مسؤول كبير في حزب الله هو هدف الغارات، بحسب مصدر في الجماعة المسلحة وتقارير إعلامية إسرائيلية. وقال المصدر في حزب الله لشبكة CNN، إن وفيق صفا، قائد وحدة الارتباط في حزب الله، نجا من محاولة الاغتيال.

ضربة منفصلة: ضربت غارة إسرائيلية أخرى، الخميس، الطابق الثالث من مبنى في حي النويري ببيروت. وشوهدت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف بالقرب من المبنى، بينما فرت نساء يحملن حقائب من المنطقة. ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك خسائر بشرية ناجمة عن هذا الهجوم.