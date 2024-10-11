الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بغارة إسرائيلية

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(CNN)-- أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن غارة إسرائيلية على مقر للجيش اللبناني في كفرا بجنوب لبنان، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إسرائيل بسبب الهجوم، كما انتقد المجتمع الدولي لصمته عن "جرائم إسرائيل"، على حد تعبيره.

وقال نجيب ميقاتي إن "هذا الإجرام الاسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يتفاد جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب، ومن مسؤولية المجتمع الدولي التي تلتزم الصمت على جرائم إسرائيل، في حين أن المطلوب هو وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان".

وتواصلت شبكة CNN، مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.