نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

عام من الألم للأمهات في غزة وإسرائيل.. ونداء لإنهاء الحرب "لأن الوقت ينفد"

"وُلدت خلال الحرب وقُتلت بعد أشهر".. جدة تنعى حفيدتها بعد غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، دعوة طالب فيها بإدانة "الجرائم التي تُتركب" في شمال قطاع غزة مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس.

جاء ذلك في بيان لمفتي عُمان نشره عبر صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "نطالب الأمة والضمير العالمي بإدانة الجرائم الصهيونية في شمال غزة بتهجير مواطنيها وتقتيلهم وتجويعهم ومحاصرتهم، وقد ضاعت أمة لا تُنْصف من ظالمها ولا يُنْصَر مظلومُها!"

وورد في البيان: "إن لندين ونطالب الأمة كلها بإدانة الجرائم الصهيونية في شمال غزة بتهجير المواطنين فضلا عن تقتيلهم وتجويعهم ومحاصرتهم.. نناشد الضمير الحي في جميع ارجاء العالم بوقف هذه الجرائم وردع هؤلاء المجرمين وكشف طوايا قصدهم من وراء ذلك".

وأردف الخليلي قائلا: "وقد ضاعت أمة لا تُنْصف من ظالمها ولا يُنْصَر مظلومُها.. (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (*) الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).